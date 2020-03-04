Kritik kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Verilen sözler yerine getirilmeli!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin, "İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz. Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır." dedi.

"SURİYE'DE SEÇİMİN HÜKMÜ YOK"



Beşşar Esed rejiminin, nisan ayında seçim yapılacağına ilişkin ilanını değerlendiren Kalın, şöyle konuştu:

"Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum."

Kalın, sığınmacıların durumuna dair, "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"LİBYA'DA HAFTER ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR"



Libya'da Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğine dikkati çeken Kalın, "Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu net bir şekilde görmesi ve buna göre adım atması gerekiyor." dedi.

- Cumhurbaşkanımız Moskova'da olacak. İdlib'de atılabilecek adımlar konusu kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Acilen bir ateşkes anlaşması sağlanması amacıyla gidiyoruz.

- Mülteci krizinin aşılması için önemli bir adım atılacaktır. Bizim Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var. İdlib için ortak bir karara varma ümidi ile gidiyoruz.

SINIRDAKİ GÖÇMENLER

- Göçü nasıl durdururuz diye harekete geçtiler. Cumhurbaşkanımızın yoğun bir diplomasi trafiği devam ediyor.

- Türkiye üzerine düşenleri fazlası ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sınırı var.

- Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerçekleşmedi. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli. Vaad edilen hiçbir şey neredeyse yerine getirilmedi.

Gündemin sıcaklığı içinde İdlib'e yoğunlaşırken Tel Abyad gibi bölgelerde sükunet hakim.

- Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

- Hafter yönetiminin ateşkes ihlalleri görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu görüp, adım atması gerekiyor.

KORONAVİRÜS

- Gerekli tedbirler alındı. Dün bir toplantı yapıldı. Alınan tedbirler gözden geçirildi. Biz de teyakkuz halindeyiz. Şu ana kadar bir vaka görülmedi. Sağlık Bakanı bir mesaj paylaştı ve Bakanlığın uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

TBMM'DEKİ KAVGA

- O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir. Yapılan suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz. CHP zihniyetinin ortaya çıktığı sözlerdir. Biz FETÖ ile mücadele ederken, DEAŞ ile mücadele ederken bu mücadeleyi lekelemeyi çalışanlara ne isim verileceğini halkımız gayet iyi bilir.

SORU - CEVAP

(Erdoğan-Trump görüşmesi) Türkiye olarak NATO'dan beklentilerimizi ortaya koymuştuk. Somut neticeleri sahada açık bir şekilde görmek istiyoruz.

(Yunanistan'ın mültecilere tavrı) Kapıların açılması, Avrupalılar için bir sürpriz olmamalıdır. Cumhurbaşkanımız bunu aylardır dile getiriyor.

Biz nasıl bu insanları alıp, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz, onların da benzer sorumlulukları var. Oraya geçmeye çalışan mültecilere yapılanları görüyorsunuz.

AB'nin 4 milyondan daha fazla mülteciye sahip Türkiye'ye gelince bürokrasiden bahsetmesi, çifte standarttır. Mültecileri hiçbir zaman siyasi şantaj malzemesi olarak görmedik.