Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Türk ordusunun orada askeri eğitim, iş birliği, teknik ekipman desteği konularında meşru Libya Hükümeti'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade edebilirim." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

İstanbul Üniversitesinde yaşanan olaylar, polisin müdahalesi ve sonrasında üniversite yönetiminin attığı adıma ilişkin bir soru üzerine İbrahim Kalın, "Orada hiç istemediğimiz, üzüldüğümüz birtakım hadiseler yaşandı." ifadesini kullandı.

Yemek fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldığını, sonra öğrencilerin talebi üzerine üniversite yönetiminin düzeltmeye gittiğini aktaran Kalın, şöyle konuştu:

"O arada bir zaman kaybı olduğu anlaşılıyor. Orada daha erken müdahale edilmesi tabii ki isabetli olur ve o görüntülerin de ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Ama şu anda sorun çözüldü. Artık eski uygulama nasılsa, yanlış hatırlamıyorsam 3,5 lira ödeyerek yemek yeme imkanları olacak. 3 öğün diye biliyorum. Eski uygulamaya aynen bundan sonra da devam edecekler. Üniversitede bu konuda gerekli sübvansiyonu sağlayacak. Önemli olan burada öğrencilerimizin huzur içinde, tabii ki gıdalarını da alacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri."

- "Birileri siyasi polemik peşinde"

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intihar ettiğini hatırlatan İbrahim Kalın, Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

İntihar olayının çok hazin olduğunu ve bu olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını dile getiren Kalın, daha sonra ailenin bir açıklama yaparak, konunun bu olayla ilgisinin olmadığını söylediğini aktardı.

Ailenin, olayın evveliyatının olduğunu, kızlarının başka sorunlar yaşadığını söylediğini aktaran Sözcü Kalın, şunları kaydetti:

"Aile de hayatını kaybeden kızlarının böyle bir siyasi polemiğin konusu haline getirilmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Dolayısıyla burada şimdi birilerinin siyasi polemik peşinde olduğunu görüyorum ama lütfen insan hayatı, insan onuru söz konusu olduğunda yani burada hiçbir siyasi mülahazalarla bunu meşrulaştırmayacağını aklımızdan hiçbir zaman çıkartmayalım. Şu veya bu gerekçeyle 'Buradan bir malzeme çıkartırız, hükümete yükleniriz, bir karamsar tablo çıkartırız' saiki ile hareket edenlerin daha sonra nasıl mahcup olduklarını işte bu olayda da gördük. Ben tekrar öğrenci kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah İstanbul Üniversitesindeki bu sorun da artık çözülmüş durumda. Umarım bundan sonra öğrencilerimiz sükunet içinde, huzur içerisinde eğitimlerine orada devam ederler."

- Libya'ya asker gönderilmesi

Kalın, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sürecin nasıl işleyeceğine yönelik bir soru üzerine, "Libya ile ilgili bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir tezkere çıktı. Dolayısıyla hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi verdi. Şimdi Libya tarafının da talepleri çerçevesinde burada askeri planlamalar yapılıyor." diye konuştu.

Bunların detaylarını vermesinin uygun olmayacağını vurgulayan İbrahim Kalın, "Ne zaman, ne kadar, hangi kapasitede kimler gidecek, bunlar askeri makamlarımız tarafından değerlendirilip Cumhurbaşkanımıza arz edilip onayı alındıktan sonra hayata geçirilecek projeler ama prensip olarak Türk ordusunun orada askeri eğitim, iş birliği, teknik ekipman desteği konularında meşru Libya Hükümeti'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade edebilirim." şeklinde konuştu.

Bunun aslında devam eden bir süreç olduğuna işaret eden Kalın, tezkerenin verdiği yetki çerçevesinde teknik, eğitim, askeri, güvenlik ve diğer alanlardaki desteklerine devam edeceğine işaret etti.

- İstanbul'da Dörtlü Zirve

İstanbul'da yapılacak Dörtlü Zirve'ye ilişkin soruyu da yanıtlayan İbrahim Kalın, söz konusu zirve için Londra'da NATO Zirvesi marjında yapılan toplantıda mutabık kalındığını ve bu ilk toplantının İstanbul'da şubat ayında gerçekleşmesi konusunda da liderlerin ortak bir kanaate vardığını hatırlattı.

Henüz tarihin belirlenmediğini ancak şubat ayı içerisinde bu toplantının yapılmasının planlandığını anlatan Kalın, şöyle sürdürdü:

"Şöyle de bir fikir var, bildiğiniz gibi bizim İdlib Mutabakatı'nı hayata geçirdiğimiz, daha doğrusu İdlib Mutabakatı'na ulaştığımız bir Dörtlü Zirve vardı burada. Yani Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya Federasyonu'nun katıldığı. Bir de şimdi Rusya Federasyonu'nun olmadığı, İngiltere'nin olduğu bir başka dörtlü grubu oluştu. Konular ortak olduğu için 'acaba bunları birleştirip onu bir 5'li formata çevirebilir miyiz, çevirelim mi?' diye liderler arasında bir görüş alışverişi yapılıyor şu anda. Eğer liderler bu konuda mutabık kalırlarsa, belki toplantıyı bu formatta yapmak da söz konusu olabilir ama her halükarda şubat ayı içerisinde 4'lü ya da 5'li bu toplantının İstanbul'da planlandığını söyleyebilirim. Orada tabii Suriye ağırlıklı olmak üzere Libya ve tabii ki gündemdeki diğer konular ele alınacak. Aslında kilit aktörlerin bir araya gelmesi anlamında bu platformun çok faydalı olduğunu, önemli neticeler doğuracağını da söyleyebilirim."

- "Belediye başkanlarıyla 2'nci buluşma olabilir"

İbrahim Kalın, geçen yıl Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında yerel yönetimlerle ilgili bir komisyon kurulması, belediyelerle ilgili yasal düzenleme beklentisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla 2'nci bir buluşmasının olup olmayacağı yönündeki soruyu da şu şekilde cevapladı:

"Bununla ilgili çalışma devam ediyor. İlgili arkadaşlarımız, birimlerimiz bu çalışmayı yapıyorlar. Zaten o toplantının önemli çıktılarından bir tanesi de buydu. Onu şu anda tekmil ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. O çalışma tamamlandıktan sonra da Büyükşehir Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanımızın bu yıl içerisinde 2'nci bir toplantısı olabilir, çünkü o toplantıyı hatırlarsanız çok verimliydi. Birleştirici ve kuşatıcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde, yani yerelden ulusal düzeye, belediyeden merkezi hükümete kadar o ilişkileri de kuracak bir zemindi. Evet 2020 içerisinde de buna benzer bir toplantı yapılabilir."

LİBYA

Libya'daki gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Askeri okula yapılan saldırı haklılığımızı göstermiştir. Hafter tarafı saldırılarını devam ettiriyor. Buna bir dur denmezse çok fazla kan dökülecektir. Libya ile yapılan anlaşmayı eleştirenlerin bu saldırıları kınamaları gerekmektedir. Çözüm nedir? Bunun da bir cevabının olmadığını görüyoruz. Hafter'in yaptıkları yanına kalmakta. BM'den bir kınama dahi gelmemektedir.

Libya'da bir ateşkes ilan edilmesini istiyoruz. Nisan ayı anlaşmasına geri dönülmesidir.

Berlin'de yapılacak liderler zirvesinden bir sonuç çıkması durumu netleşecek.

PUTİN ZİYARETİ

Putin yarın ülkemizi ziyaret edecek. Enerji haritalarında çok önemli bir değişime işaret eden TürkAkımı yarın resmen başlayacak. Sadece dışarı gitmeyecek biz de buradan gaz alacağız. Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi olacak. Bugün bir diğer konu başlığı ekonomi idi.

İDLİB MESELESİ YARIN MASAYA YATIRILACAK

Özellikle İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı. Rusya destekli rejim saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. geçen sene vardığımız Astana ve İstanbul mutabakatına aykırı bir uygulama ve ihlali anlamına geliyor. Orada Rusya Federasyonu'nun hava desteği olmadan rejimin karada bir ilerleme sağlamasının mümkün olmadığı açık bir gerçek. Ülkemize dönük olarak harekete geçmiş olan onbinlerce İdlib meselesi yarın konuşulacak.

LİBYA'DA ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKESİN İLAN EDİLMESİDİR



Libya'da yaşanan hadiseler, dün sabah askeri okula yapılan saldırı çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Nisan ayında imzalanan anlaşmayı ihlal eden Hafter tarafı saldırılarını pervasız bir şeklide devam ediyor. Burada özellikle Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmaya itiraz edenler öncelikle burada saldırgan tarafın kim olduğu, anlaşmaları kimin öldürdüğünü açık bir şekilde ortaya koymaları ve kınamaları gerekir. Peki çözüm nedir dediğimizde, BM şemsiyesi altında yürütülen faaliyetler sahada nasıl gerçekleştirecek sorumuza cevabının olmadığını anlıyoruz. Türkiye'nin barışçıl girişimleri, diplomasinin ve siyasetin önünü açacak atılacak adımlar eleştiri konusu olabiliyor. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Libya'da önceliğimiz ateşkes ilan edilmesidir. Hafter'in Nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi gerekir.

TÜRK AKIM'DAN BİZ DE GAZ ALACAĞIZ



Sayın Putin'in yarın ülkemize yapacağı ziyaret bir diğer önemli konu. Enerji haritalarında önemli değişikliğe işaret eden Türk Akımı yarın fiilen ve resmen başlatılmış olacak. İki boru hattı var. Bu sadece Avrupa'ya gitmeyecek, aynı zamanda biz de gaz alacağız. Başka ülkenin devlet ve hükümet başkanları da gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Putin'le görüşmesi olacak. Daha sonra konuk devlet ve hükümet başkanlarına sayın Cumhurbaşkanımız akşam yemeği ikramı olacak.

BU POZİTİF HAMLE 2020'DE DE DEVAM EDECEKTİR



2019 yılında ihracat artışında Türkiye dünyada 7. sıraya yükseldi. Nominal değer anlamında 5. sırada bulunuyor. Bu Türk ekonomisinin toparlanması ve pozitif hamle yapma sürecininin göstergesi. 2020'de de bu olumlu trendin devam edeceğini ifade edebiliriz. Bakanlarımız bu konuda çalışmalarını detaylı şekilde yapmışlardı.

YERLİ OTOMOBİLİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ



İnsanımızın yerli otomobili ve biz de dahil olmak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk ekonomisi, teknolojisini A'dan Z'ye dönüştürecek devrim niteliğinde bir hayal gerçekleşmiş olacaktır.

KANAL İSTANBUL ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALARIMIZ ARASINDA



Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu da öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor.

SAYIN PUTİN'İN ESED'LE GÖRÜŞMESİ KENDİ TASARRUFUDUR



Sayın Putin'in sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi yarın Türk Akımı programından önce olacak. Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır. Sadece insani anlamda mültecilere yardımcı olmuyoruz, aynı zamanda sınır güvenliğimizi de sağlıyoruz. Daha önce DEAŞ, PKK terör örgütleri cirit atmakta idi, bunlar önlenmiş durumda. Burada biz farklı paydaşlarla Rusya, ABD, Avrupa ve Arap ülkeleriyle her zaman işbirliği ve diyalogtan yana olduk. Esed rejimi konusunda bizim pozisyonumuz açık. Biz Esed'in kendisinin Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl bir yere taşıyacak bir lider olma vasfının kaybettiğini görüyoruz. Bu konuda Rusya ile anlaşamadığımız bir sır değil. Suriye'deki siyasi süreci devam ettirmek adına İdlib mutabakatını ve Astana sürecini hayata geçirmek adına Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Yarın sayın Putin'le yapılacak görüşmede İdlib meselesi, Astana süreci önemli olacak.

17-25 ARALIK'I KİMLER YAPMIŞSA 15 TEMMUZ'U ONLAR YAPTI



17-25 Aralık darbe girişiminin ne amaçla kimler tarafından yapıldığı herkesin malumu. Bu hain terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. Bunların niyetleri bellidir, kurdukları kumpaslar ortada. Bizim açımızdan 17-25'i yapan irade her ne ise 15 Temmuz'da yapılanlarla aralarında hiçbir fark nedir. Başka türlü manalara gelecek değerlendirmeleri biraz da bu açıdan akılda tutmak gerekir. 17-25 başarısızlığa ulaştığı için 15 Temmuz yapıldı. Bu millet bu darbeyli püskürttü, bu gerçeği hiçbir zaman akıldan çıkartmayalım.