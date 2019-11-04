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04 Kasım 2019 Pazartesi 18:10:31 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 18:45:27

Cumhurbaşkanlığı'ndan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.05'te başladı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın konuşmalarından satır başları;

Terörle mücadelenin sadece noktasal bir süreç olmadığını devam eden bir süreç olduğunun altını çizmek isteriz.

Terör koridoruna ciddi bir darbe vuruldu.

Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Suriye üzerinde oynanan oyunların devam ettiğinin farkındayız.

YARGIDA REFORM ÇALIŞMASI

Adalet Bakanlığı'nın çalışması devam edecek.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı sadece bizi ve bölgemizi değil dünya siyasetini de ilgilendiriyor. Tel Abyad ve Resulayn arasındaki alan terör unsurlarından temizlenmiş bulunuyor. Bugün bir şehidimiz var bildiğiniz gibi. El yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Bu tür tuzaklara karşı da biz teyakkuz halinde olmaya devam ediyoruz. Terör unsurlarının kalleş yüzü ortaya çıkmakta. Terör örgütünün propagandası sürüyor. Bu saldırıların amacı karşı mukabeleyi harekete geçirmek. Biz bu oyunu gördüğümüz için gerek Amerikalılara gerek ilgili muhataplara detayları anlatmış bulunuyoruz.  Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik bu tür kara propagandalara karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Terör örgütüyle mücadelemiz devam edecek. Mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönmeleri önem arz ediyor. Detaylarına daha net çalışılıyor. Biz mültecilerin güvenli ve onur şekilde geldikleri yerlere dönmelerini sağlayacak BM çatısını zaten kabul etmiş bir ülkeyiz. Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil. 

Suriye dosyasının karmaşık bir dosya olduğunu söyledim. Orada iki tane önemli belge kabul edildi. Bu memnuniyet verici bir gelişme. 

ABD'NİN TERÖRİZM RAPORU

ABD'de hazırlanan rapor çifte standart içinde olduğunu gösteriyor. DEAŞ, PKK ve FETÖ ile aynı anda mücadeledeyiz. Terör tamamen ortadan kaldırılmalı. Terörizmin insanların canını nasıl yaktığını gayet iyi biliyoruz. Küresel iş birliği yapılmalı. Yakaladığımız DEAŞ'lıları ülkelerine iade ettik. İade ettiğimiz serbest bırakıldı ve terör eylemine katıldı. PKK romantizmi üzerinden YPG romantizmi üzerinden terörle mücadele yapılamaz. 

SURİYE'DE SON DURUM

İnsani bir krizin yaşanmaması için çalışıyoruz. Sorumluluk alıp insani yardım götürdüğümüz Suriyeli sayısının fazla olduğunu hatırlatmak isterim. İdlib'den yeni göç dalgası olmaması için imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. 

SORU - CEVAP

22 Ekim tarihli Soçi anlaşması çerçevesinde Tel Abyad'ın doğusunda ilk ortak devriye 1 Kasım günü gerçekleşti. Bu süreç içerisinde herhangi bir YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin de yarın yapılması planlanmakta.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ

Ziyaret Trump'ın daveti üzerine planlandı. Trump kendisi bizzat yaptı. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor. Ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmekte. 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bugün gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımızın 3600 ek göstergeyle ilgili çalışması devam ediyor. 

Ayrıntılar az sonra...
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