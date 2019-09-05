Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Ekim'de açılıyor

Kalın, inşası devam eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ndeki mimari özellikleri ile envanter çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Külliye'nin inşasında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni hedef olarak ortaya koyduğunu aktaran Kalın, "Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak 5 milyon kitap hedefi gözetilerek burada muhteşem bir eser inşa edildi. Külliye'nin genel mimari kimliğine uygun, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyan çok güzel bir sentez oluştu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin hem tasarım hem uygulama olarak insanı kitaba, okumaya, tefekküre, araştırmaya davet eden bir niteliği olduğuna dikkati çeken Kalın, "Külliye ile tam bir bütünlük arz ediyor. Bir tarafta devletin yönetim merkezi olarak Külliye, yanında Kongre Merkezi, hemen karşımızda bir başka büyük kongre, toplantı salonları camimiz, burada da kütüphanemiz var. Böylece burası Külliye kimliğini tam manada kazanmış oluyor." diye konuştu.

- "Türkiye'de kütüphane kültürü bir seviye atlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde 5 milyon kitap" hedefine işaret eden Kalın, şöyle konuştu:

"Koleksiyonumuz da ona göre hızla artıyor, şekilleniyor. Burası öncelikle kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Dolayısıyla araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, genel okuyucumuz, küçükler, büyükler hepsi burada gelip bizim büyük ilim, irfan, kültür birikimimizden, mirasımızdan istifade edebilecekler. Bir diğer önemli konsept de gençleri ve çocukları kitaba teşvik etmek. Onun için de birçok bölüm var burada. Bunlar, burayı çok zenginleştirecek, buraya hayat katacak güzellik ve nitelikler olacak. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile Türkiye'de kütüphane kültürü bir seviye atlayacak çünkü ilk defa bu çapta ve büyüklükte, 24 saat hizmet verecek bir kütüphane konseptinden bahsediyoruz."

- "Cumhurbaşkanımız 5 milyon hedefi koydu"

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hem bizim ilim, kültür, sanat, düşünce mirasımızı yansıtacak hem de dünyanın önde gelen kültür ve medeniyetlerinin temel eserlerini bünyesinde barındıracak. Bu manada Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin kitabı, okumayı, ilmi, irfanı, sanatı, tefekkürü teşvik eden bir mekan olacağını vurguladı. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap envanterine ilişkin "Cumhurbaşkanımız 5 milyon hedefi koydu. Bu 5 milyon matbu, basılı, elle tutulur kitaptan bahsediyoruz. Elektronik ortamda bunun adeta sonu yok. Elektronik koleksiyonların toplanmasıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Teknolojiyi de takip eden bir altyapı burada kuruldu. Dolayısıyla okuyucularımız hem raflardan istediği kitabı matbu olarak alıp, sayfalarını çevirerek okuyabilecekler hem de elektronik ortamda o kitaplara, yayınlara, süreli yayınlara, dergilere, gazetelere ulaşma imkanları olacak." bilgisini verdi.

"Ekim ayı içinde kütüphanenin resmi açılışını Cumhurbaşkanımızın yapması öngörülüyor." diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıldığı zaman da yaklaşık 2 milyon kitapla bismillah diyeceğiz. 1,5 milyondan fazla matbu eser, 500 bin civarında da süreli yayınlarımız olacak. Bütün bunları bir koleksiyon olarak okuyucularımızın hizmetine sunacağız. Burada tarihten sosyolojiye, sanattan edebiyata, şiirden bilim tarihine çok farklı alanlarda eserlere ulaşma imkanı olacak. Türkçenin yanında başka dillerde de eserler burada, kütüphane bünyesinde yer alacak."

- "Özel koleksiyonlar kazandırıldı"

Genel koleksiyonun yanında özel koleksiyonların da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne kazandırıldığını bildiren Kalın, şunları söyledi:

"Merhum Şevket Eygi Bey, kütüphanesini hayattayken Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışlamıştı. O koleksiyon burada. İlber Ortaylı Hoca kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı. Bundan dolayı son derece memnunuz. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur'un bütün metrukatı, kitapları, notaları, eserleri kütüphanemize bağışlandı. O burada özel bir bölümde sergilenecek. Aynı zamanda merhum Şefik Can'ın koleksiyonu, kütüphane koleksiyonuna dahil edildi. Son olarak merhum Cemil Meriç'in kütüphanesinde bulunan kıymetli Osmanlıca eserler, kızı Sayın Ümit Meriç Hanımefendi'nin himmetiyle kütüphanemize bağışlandı. Bunun gibi yeni bağışlar, irili ufaklı gelmeye devam ediyor. Kütüphanemiz bu özel koleksiyonlarla giderek daha da zenginleşecek." şeklinde konuştu.

- Kütüphanede çocuklara özel bölüm

Kütüphanede 5-10 ve 10-15 yaş gruplarına özel çocuk bölümlerinin olacağını aktaran Kalın, mimarisinden mobilyasına, lavaboların boyundan özel okuma odalarına kadar çocukların keyifli vakit geçireceği bir okuma ortamı oluşturulacağına değindi.

Okumayla oyunu, düşünceyle bir arada kolektif ekip halinde çalışmayı hedefleyen ortamların sağlanacağını kaydeden Kalın, "Kütüphanemiz, bütün bu özellikleriyle yediden yetmişe, hatta beşten yetmiş beşe tüm okuyucu kitlelerine hitap edecek bir nitelik arz edecek." dedi.

Kütüphanenin millete hayırlı olmasını dileyen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın bu büyük vizyonu çerçevesinde böyle bir kütüphanenin ülkemize kazandırılmış olması gerçekten bizim için bir gurur kaynağı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru giderken, böyle büyük kurumları inşa etmek, bu büyük koleksiyonları oluşturmak, gençlerimizin, büyüklerimizin, çocuklarımızın önüne böyle imkanlar sunabilmek Türkiye'nin kalkınma hamlesinin, Türkiye'nin dünyada kendine bir yer edinme gayretinin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

- Milli Kütüphane faaliyetine devam edecek

İbrahim Kalın, soru üzerine Mili Kütüphane ile ilgili ayrı bir tasarrufunun söz konusu olmadığını vurgulayarak "Milli Kütüphane olduğu gibi faaliyetlerine devam edecek. Milli Kütüphane'deki koleksiyonun burayla birleştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne aktarılması diye bir düşünce söz konusu değil. Milli Kütüphane bizim önemli kütüphanelerimizden bir tanesi, mevcut haliyle hizmet vermeye devam edecek." dedi.

(AA)