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25 Kasım 2019 Pazartesi 18:12:14 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 18:53:22

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" dalında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban ve "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

- Nuri Pakdil (Edebiyat)
- MFÖ (Müzik)
- Mesut Uçakan (Sinema)
- Devrim Erbil (Resim)
- Fuat Başar (Geleneksel Sanatlar)
- Ahmet Yaşar Ocak (Sosyal Bilimler)
- A.Haluk Dursun (Vefa)

Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

AA

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