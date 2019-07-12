Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz hazırlıkları sürüyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için hazırlıklara devam edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananları yansıtan fotoğraflar asıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için hazırlıklara devam edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşananları yansıtan fotoğraflar asıldı.

15 Temmuz Milli Mücadele Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafına asılan fotoğraflarda, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün darbe girişimini Türk milletinin nasıl engellediği, demokrasiye sahip çıkışı ve demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar yer alıyor.

(AA)