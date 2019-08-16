16 Ağustos 2019 Cuma 00:53:05 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 01:11:39
Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı. Karaca'nın yerine Rıdvan Duran atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü'ne Bahri Kesici atandı.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Karaca’nın yerine Rıdvan Duran atandı.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararları yayımlandı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alınarak yerine Rıdvan Duran getirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ise Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT