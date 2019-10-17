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17 Ekim 2019 Perşembe 11:21:46 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:24:40

Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin ekonomik tahminlerini açıkladı. Ağbal açıklamasında "2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak." vurgusu yaptı. Ayrıca Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını duyurdu. Ağbal, 2020'de kamuya 60 bin personel alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin ekonomik tahminlerini açıkladı.

Ağbal, "2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefimizle uyumlu yüzde 8.5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir bütçe politikası uygulayacağız. 2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak." ifadelerine yer verdi.

Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzu geliştirmede önemli rol oynayacaktır" dedi.

"MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ BUGÜN TBMM'YE SUNULACAK"

Öte yandan Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Ağbal, "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü." dedi.

BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN KAYNAK ARTIYOR

Bütçeden eğitime ayrılan kaynağın artırılacağını ifade eden Ağbal, "2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak." diye konuştu.

SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇE

Ağbal, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız. İhtiyaç duyulması halinde kaynağı artıracağız" dedi.

SOSYAL YARDIM HARCAMALARI

Ayrıca Ağbal "2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı." ifadelerine yer verdi.

KAMUYA PERSONEL ALIMI

Ağbal, "Kamuya 2020 yılında 60 bin yeni personel alımı öngörüldü." dedi.

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