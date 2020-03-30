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30 Mart 2020 Pazartesi 15:36:51 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:38:04

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısına Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında atılan adımlar, özellikle 7 maddelik ilave tedbirler ile birlikte masaya yatırılacak.

Virüse ilişkin test ve tanı çalışmalarına ilişkin gelişmelerle hastanelerdeki son durum konuşulacak.

Virüs ile mücadele kapsamında atılabilecek yeni adımların da toplantının gündeminde olması bekleniyor. Video konferans ile gerçekleştirilecek toplantıda ayrıca terörle mücadele ve bölgesel durumla ilgili gelişmelerin de değerlendirileceği vurgulanıyor.

Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası ulusa seslenmesi bekleniyor.

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