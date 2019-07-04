04 Temmuz 2019 Perşembe 17:25:30 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:28:41
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.10'da başladı.
AA
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- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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