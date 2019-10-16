16 Ekim 2019 Çarşamba 16:05:46 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:06:47
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
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