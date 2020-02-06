06 Şubat 2020 Perşembe 17:19:39 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 17:38:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.20'de başladı.
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