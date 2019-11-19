19 Kasım 2019 Salı 16:00:24 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 16:16:32
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.45'te başladı.
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