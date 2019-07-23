Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Altun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, kamuoyunun, ülke ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Altun, çok sesli, etkin ve özgür bir medya ortamının varlığının demokratik kültürün ayrılmaz parçası olduğuna işaret etti.

Mesleğin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle bireyleri ve toplumu sağlıklı ve eksiksiz bilgilendirmek için çaba gösteren basın mensuplarının kritik bir fonksiyon icra ettiğini bildiren Fahrettin Altun, "Haber alma hakkının korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması süreçlerinde basın çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemize karşı ulusal ve uluslararası arenada oluşturulmaya çalışılan dezenformasyona karşı da en büyük görevlerden biri yine basın mensuplarımıza düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, dezenformasyonun, yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği bugün, toplumun doğru ve gerçek bilgiye erişiminin ilkeli ve objektif medya çalışanları sayesinde mümkün olabildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine sadakatle bağlı kalarak bu büyük sorumluluğu üstlenen medya çalışanlarımızın daha rahat, daha özgür ve daha güvenli çalışma koşullarına sahip olabildikleri, emeklerinin karşılığını alabildikleri, kendilerini geliştirebildikleri bir medya ortamına kavuşmaları hassasiyet gösterdiğimiz ve desteklediğimiz konular arasında yer almaktadır.

Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız. Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, her birine başarılar diliyorum."

(AA)