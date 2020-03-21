21 Mart 2020 Cumartesi 22:11:45 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 22:12:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla alkışlanmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.
Fuat Oktay, paylaşımında "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık için gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.
AA
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