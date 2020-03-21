Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık çalışanlarına destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla alkışlanmasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

Fuat Oktay, paylaşımında "Özveriniz için ne kadar alkışlasak azdır. İnsanlık için gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

AA