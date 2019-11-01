01 Kasım 2019 Cuma 14:45:38 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 14:48:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PKK/PYD yanlısı ülkelere sert tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır" açıklamasında bulundu
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