Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlara destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin Twitter hesabından "bizbizeyeteriz" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, "Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Sn. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde,— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 30, 2020
Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle de iş insanlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.#BizBizeYeteriz pic.twitter.com/nBBFrYZZwE
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