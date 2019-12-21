Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız." dedi.

TERÖRE ÖNEMLİ DARBELER VURDUK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

"MENFAATLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.