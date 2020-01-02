Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya Tezkeresi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Meclis'ten geçen Libya Tezkeresi ile ilgili "Libya’nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye’nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir." dedi.

Oktay'ın açıklaması şöyle:

"Doğu Akdeniz'deki her adım detaylı bir plan dahilinde atılmaktadır"

"TBMM’de kabul edilen Libya Tezkeresi ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun.

Hükümetimiz Doğu Akdeniz’deki her bir adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde atmaktadır.

"ÜLKEMİZİN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.

"Türkiye'nin amacı bölge barışına hizmet etmektir"

Libya’nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye’nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir.

"Umarım Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alır"

Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya’da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar."