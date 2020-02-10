Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib'teki saldırıya karşı sert açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Mazlumları korumak için İdlib'te bulunan Mehmetçiğimize saldıran katil Esed rejimine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çok sert tepki gösterdi.
Oktay, Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin, "İdlib'de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.
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