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06 Eylül 2019 Cuma 12:58:22 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 13:07:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür, bu bir gerçek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir" dedi

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır

Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir.

(Putin'in G7 Ziversi önerisi)

Putin'in önerisini görmezden gelmemek gerekiyor. 

Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Batı verilen sözü tutmadı. Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz. Siz de bakalım nasıl taşınırmış bunu bir görün. 

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