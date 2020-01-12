12 Ocak 2020 Pazar 21:50:37 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 21:52:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'da Türk iş insanlarıyla yaptığı görüşmede, savunma, inşaat, sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Umman Sultanı Kabus Al Said'in vefatı nedeniyle taziye için başkent Maskat'ta bulunan Oktay, Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmede, savunma, inşaat, sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının talep ve sorunlarını dinledi.
(AA)
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