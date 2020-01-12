Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Umman Sultanı Kabus Al Said'in vefatı nedeniyle taziye için başkent Maskat'ta bulunan Oktay, Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmede, savunma, inşaat, sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının talep ve sorunlarını dinledi.

(AA)