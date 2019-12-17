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17 Aralık 2019 Salı 21:32:25 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 21:41:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz mücadeleyi sulandırmasına izin vermemeliyiz."

AA

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