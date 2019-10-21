Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaklaşık 2 milyon Suriyeli'nin geri dönüş yapmasını planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:
365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız.
Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız.
Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 'Küresel terör ve göç sorunuyla tek başımıza mücadele ediyoruz'
- Bakan Akar: 200 DEAŞ'lı gözaltına alındı, 300'den fazlası da etkisiz hale getirildi
- Mardin'de sokağa çıkma yasağı: PKK'ya yönelik operasyon başladı
- PKK/YPG yandaşları ABD askerini taşladı
- Katar polisini Dünya Kupası'na Türk komandoları hazırlıyor