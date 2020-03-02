Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehitler tepesi kahraman yürekler ile doludur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Şehitler tepesi dün olduğu gibi bugün de kahraman yürekler ile doludur. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, ailelerine sabır diliyorum. Mehmetçiğimiz sınırlarımızın içinde ve dışında destansı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem de masada verilmeye devam edilecektir. Çanakkale'de, Dumlupınar'da 7'den 70'e seferber olan milletimiz bugün aynı ruhla Tel-Abyad'da, Serakib'de ve İdlib'de devletimizin bekası için çetin bir mücadele vermektedir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtında olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekâtımız ile de sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve yaşanan insani dramın önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA