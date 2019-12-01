  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hong Kong'da binlerce gösterici yine sokaklarda Hong Kong'da binlerce gösterici yine sokaklarda
HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor
Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday
İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırılarında 2 sivil öldü İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırılarında 2 sivil öldü
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı
Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü
'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak 'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak
ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı
Inter ligde mağlubiyeti unuttu Inter ligde mağlubiyeti unuttu
'Okul müdüründen talimat' iddiasına inceleme başlatıldı! 'Okul müdüründen talimat' iddiasına inceleme başlatıldı!
İsrail’den Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesi İsrail’den Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'nin önünü açmıştır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'nin önünü açmıştır
Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Diyarbakır annelerinden Demir: Bu haklı davamızdan vazgeçmiyoruz Diyarbakır annelerinden Demir: Bu haklı davamızdan vazgeçmiyoruz
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
MSB: DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken iş birliği yaptıkları PKK/YPG terör örgütüdür MSB: DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken iş birliği yaptıkları PKK/YPG terör örgütüdür
Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı
Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan 'koca' tutuklandı Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan 'koca' tutuklandı
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
Amerikan bayraklarıyla Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda Amerikan bayraklarıyla Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda
Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor
Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Aralık 2019 Pazar 18:47:43 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 18:49:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'nin önünü açmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya'nın resmi hükümeti ile yaptığımız anlaşma Türkiye'den Libya'ya kadar olan sınırda Türkiye'nin önünü açmıştır. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Çekerek Kaymakamlığını ziyaret eden Oktay, daha sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer yetkililerin katılımıyla Çekerek Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Oktay, toplantının ardından yaptığı konuşmada, geçen haftalarda Yozgat’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri proje bazlı toplantıyı bugün Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür eden Oktay, Pakdemirli'nin katılımıyla Yozgat merkezini daha sonra ziyaret edeceklerini, projeleri ayrıntılarıyla ele alacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin her bir köşesindeki köy ve ilçenin sorunlarıyla birebir ilgilenen, talimatlar veren bir lider ile çalıştıklarını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda dünya ölçeğindeki projeleri takip ediyor, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla çok yakın çalışıyor. Dün Avrupa ve Asya için çok önemli bir proje olan TANAP'ın açılışını gerçekleştirdik. Birkaç gün öncesinde Libya ile imzaladığımız çok önemli bir anlaşma var. Uluslararası güçler Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sıkıştırmaya çalışırken Türkiye Libya ile bir anlaşma yaptı. Ekonomik Münhasır Bölge Anlaşması. Libya'nın resmi hükümeti ile yaptığımız anlaşma Türkiye'den Libya'ya kadar olan sınırda Türkiye'nin önünü açmıştır. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. TANAP Projesi ve Libya ile yapılan anlaşmalar, enerjinin düşmanlık, birbirini yok etme aracı değil, bir barış projesi olarak nasıl değerlendirilebileceğini gösteren iki uygulamadır."

Çekerek'i, Yozgat'ı, civar illeri ve bölgeyi her alanda geliştirmek istediklerini anlatan Oktay, Çekerek Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi'nin pilot uygulama olarak başlayacağını vurguladı.

Oktay, projelerin hayata geçirilmesiyle bir ilçe ve bölgenin gelişim ve değişim hikayesini birlikte yazacaklarını söyledi. Oktay, daha sonra Bayındırhüyük köyünde vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ