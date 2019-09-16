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16 Eylül 2019 Pazartesi 17:20:04 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:22:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kolaylaştırılmış gümrük hattı kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov'un başkanlığında Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı düzenlendi

Burada konuşan Oktay, 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolünü  Azerbaycan Başbakanı Memmedov ile imzaladıklarını belirterek, protokolün Türk milletine ve kardeş Azerbaycan halkına hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ile Azerbaycan’ın bölgede iki büyük ekonomik güç olduğunu dile getiren Oktay, bu gücün çok daha üst seviyelerde iş birliğine dönüşmesinin  oluşturacağı sinerjinin iki ülke halkının refahının artmasına ve bölgenin  istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Oktay, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki olumlu seyrin sadece ticari  ilişkilerde değil karşılıklı yatırımlarda da gözlendiğini, 2002 yılında 296  milyon dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin 2018 yıl sonu itibariyle 3,2  milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan’daki doğrudan yatırımlarının, üçüncü ülkeler  üzerinden yapılan yatırımlar da dahil 11 milyar dolar seviyesine, Azerbaycan’ın  Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının ise 9 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken  Oktay, "Son yıllarda özellikle enerji sahasında başlatılan ortak projelerle bu  miktarın katlanarak artmasını bekliyoruz. İki dost ülke olarak her alanda  ilişkilerimizi daha ileri aşamalara götürmeyi ve yeni iş birliği alanlarına  yaymayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"STRATEJİK ENERJİ İŞ BİRLİĞİ"

Oktay, 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı kapsamında,  ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en geniş kapsamıyla ve  derinlemesine ele alındığı komisyon çalışmaları sonucunda ticaretten enerjiye,  ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda iş birliği yapılması  kararlaştırılmış, eylem planlarının hazırlandığını ifade etti.

İmzalanan eylem planında 2019-2022 dönemi için 147 eylemin yer  aldığına dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde  imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin  hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması  konusunda mutabık kaldık. Mutabık kalınan eylemler arasında, Helal Akreditasyon  ve Helal Belgelendirme alanlarında teknik iş birliği başlatılması, ham madde ve  yarı mamul konusunda her iki ülkenin girdi tedariki anlamında potansiyeli yüksek  ürünler belirlenmesi, firma düzeyinde çalışmalar yapılarak dış ticaret hacmine  katkı sağlanması, iki ülke posta idaresi arasında e-ticaret alanında iş birliği  tesis edilmesi, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın güncellenmesi için  çalışmalara başlanması, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamında sınır geçiş  prosedürlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yapılması yer almaktadır.  Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin kapasitesinin artırılması ve daha cazip ve  rekabetçi hale getirilmesi için ortak tarife ve potansiyel iş birliği alanları  istişare edilmeye devam edilecektir. Mutabık kalınan hususlar arasında Türkiye ve  Azerbaycan arasında stratejik enerji iş birliğinin artırılmasına yönelik Enerji  Forumu düzenlenmesi yer almaktadır."

Fuat Oktay, KEK'in ülkeler arasındaki ilişkilerin yasal alt yapısını  oluşturan anlaşmaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir  fırsat sunduğunu dile getirdi.

İlgili kuruluşlar tarafından muhataplarına tevdi edilen ikili ekonomik  ve ticari ilişkileri güçlendirecek anlaşma taslaklarının bir an evvel nihai hale  getirilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Oktay, "Türkiye tarafında  anlaşmaların iç onay süreçlerinin hızlandırılmasının takipçisi olacağım. Azerbaycan tarafında da Yüksek Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü ile Sürücü  Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma'nın iç onay  süreçlerinin de en kısa sürede tamamlanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZLE YAKIN DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Avrasya coğrafyasında ve dünyada daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü  bir Azerbaycan için özel sektörün ülkelerdeki tüm girişimlere destek vermesi ve  tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirten Oktay, ülkelerin  kapılarının iş adamlarına sonuna kadar açılarak onlara rehberlik edilmesi  gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Potansiyel iş birliği alanlarından birisi müteahhitlik ve müşavirlik  sektörüdür. Müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Azerbaycan’da üstlendiği 406  projenin toplam değeri 13 milyar dolardır. Türk müteahhitlik firmaları kamu-özel  işbirliği projelerinde büyük deneyim kazanmıştır. Bu konudaki deneyimi  Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile paylaşmaya hazır olduğumuzu da vurgulamak isterim.  Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona  erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşlerimizle yakın dayanışma  içerisinde hareket etmekteyiz. Azerbaycan’ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer  işgal altındaki topraklarla temas, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunulmaması  konusunda Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliği içerisinde üzerine  düşeni yapmaya kararlıdır. Bugün imzaladığımız eylem planına da bu irademizi  yansıtmış bulunuyoruz. Konunun uluslararası kamuoyu gündeminde kalması için her  türlü platformda Azerbaycan'la dayanışmamızı sürdüreceğiz. Komisyonumuzun bugün  aldığı kararlar, ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten  enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye  taşıma kararlılığımızın bir göstergesidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve  ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkimizi yansıtacak seviyelere  ulaşmasını temenni ediyorum."

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ise toplantıda 147 konu başlığının ele alındığını, tüm konularda yüzde yüz anlaşma sağlandığını söyledi.

Tüm konuların protokolde yer aldığını ifade eden Memmedov, verimli geçen toplantının iki kardeş ülke arasında sıkı iş birliklerinin gelişimine büyük  katkı sağlayacağını dile getirdi.

Oktay ve Memmedov daha sonra Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü'nü imzaladı.  

(AA)

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