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27 Eylül 2019 Cuma 10:56:49 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 11:26:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İstanbul depremi hakkında son bilgileri açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet Müdahale Toplantısı'nda İstanbul'da gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" dedi.

İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar." dedi.  

"İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" diyen Oktay, "Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

(AA)

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