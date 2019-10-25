Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez

  • Bist 100
    100444
  • Dolar
    5,7657
  • Euro
    6,4112
  • Altın
    278,7760
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok
Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk!
Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya
Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı
Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi
Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir
Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi
Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu
Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli
Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter
Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı
BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu
Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak!
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak
Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı
FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi
Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda! Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda!
Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim
Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 12:14:03 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:02:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de, Küresel Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nde yaptığı konuşmada, köklü basın-yayın geleneğinin temsilcisi Küresel Gazeteciler Konseyi'nin ev sahipliğinde, Rus dili konuşan uluslararası medya mensuplarını Türkiye'de buluşturan organizasyonun, Türkiye-Rusya dostluğuna katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Birçok meslek gibi gazeteciliğin de içinde yaşanan dijital dönüşüm çağının etkisiyle yenilendiğini, dönüştüğünü ifade eden Oktay, yeni medya araçlarıyla medyanın insan hayatına bu derece girmesinin sonucunda yeni yayın uygulamalarının zaman kazandıran pek çok özelliğinin yanında, kontrol edici ve yönlendirici taraflarının da tartışılmaya başlandığını söyledi.

Demokrasinin ana unsurlarından olan medyanın bugün fikirleri, tavırları, tüketim eğilimlerini ve hatta dünyayı algılayış biçimini doğrudan etkilediğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Delile dayanan objektif bilginin toplumlara yön vermesinde bir sakınca yoktur. Ancak üzülerek şahitlik ediyoruz ki doğru ve yanlış bilgiyi ayırt etmeye zaman kalmadan hızla yayılan subjektif yorumlar, günümüzde toplumla hakikat arasında perde olmaktadır. Bu açıdan özellikle uluslararası medya mensuplarının, hakkında haber yazdıkları ülkeleri yakından tanımaları ve bu ülkelerde bulunan kültürel arka plandan haberdar olmaları son derece önemlidir. Böylece medya mensupları ülke gerçekliğine aşina olarak dezenformasyondan ve ön yargılardan arınmış objektif bilgiyi kamuoyuyla kolaylıkla paylaşabilirler. 

Bu kapsamda İletişim Başkanlığı farklı ülkelerden basın heyetlerini Türkiye’de ağırlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Uluslararası medya bağlantılarını ve iş birliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Haziran ayında 15 Rus medya mensubu İletişim Başkanlığı’nın programına katılım sağlamıştır. Bu tarz iş birliklerine İngilizce dilini kullanan uluslararası basın temsilcilerinin yanı sıra Arapça ve Rusça dilinde haber yapan gazetecilerin dahil olmasına ayrıca önem veriyoruz. Ülkemizin jeopolitik konumu ve diplomasi vizyonundan hareketle yakın ikili ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ile medya alanında kurulacak her bir köprü, Türkiye için müstesna bir yere sahip olacaktır." 

Türk-Rus ilişkileri

Oktay, 15 asrı aşkın bir süredir devam eden Türk-Rus ilişkilerinin her iki ülke için olduğu kadar bölge hatta dünya siyaseti için de her dönem büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Son dönemde, karşılıklı etkileşim ve iş birliği üzerinde yükselen Türkiye-Rusya ilişkilerinin, soğuk savaşın bitişini izleyen 1990'lı yıllardan beri gelişmeye devam ettiğine ve özellikle geçtiğimiz 15 yılda daha samimi bir seyir izlediğine dikkati çeken Oktay, "Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı Podgornıy’in 1972’de ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretten sonra ilk Başkan düzeyindeki ziyaret Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından 2004 yılında gerçekleştirilmiştir. 32 yıl aradan sonra başlayan ziyaret trafiği şu anda aradan geçen yılların açığını kapatacak şekilde son derece sıkı ve hareketli bir seyir izlemektedir." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in 2019 yılında 6 kez yüz yüze, 9 kez de telefonla görüştüklerini anımsattı. 

Son olarak bu hafta içi Soçi’de, bölgede istikrar ve refah açısından son derece önemli bir buluşma gerçekleştirildiğini hatırlatan Oktay, "Karadeniz'in iki kıyısına güneşli havalar taşıyan Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki dostluk, sadece iki ülke açısından değil bölgesel ve küresel önem taşımaktadır. Güçlü devlet geleneğine sahip iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin kurumsallaşması ve dostane işbirliğinin sürdürülebilir hale gelmesi için yoğun çabamız sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü

Rusya ile ilişkileri hem toplumsal ve insani boyutta hem de diplomatik ve ekonomik alanda ilerletmeye kararlı olduklarını vurgulayan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikli olarak 100 milyar dolar ticaret hacmini ve 6 milyon turist sayısını hedeflemekteyiz. Ama her şeyden önemlisi, Rusya ile sağlayacağımız iş birliği ile bölgede istikrarın, refahın ve huzurun hakim olmasını amaçlamaktayız. Bu kapsamda Barış Pınarı Operasyonu dahilinde Rusya ile varılan mutabakata önem veriyor; Suriye krizinin çözümüne yönelik birlikte katkı sağladığımız bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Suriye krizinin çözümüne yönelik attığımız her bir adımın gayesi bölgede akan kanın durması ve Suriye'nin sekiz yıldır özlemini çektiği huzur ortamına kavuşmasıdır. 

Suriye'de krizin başladığı ilk günlerden itibaren Türkiye, her zaman çözümün Suriye toprakları içinde aranmasından yana olmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğüne daima saygı duymuştur. Bu kapsamda siyasi ve diplomatik gayretlerimiz kesintisiz sürmüştür. Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğiyle İdlib'de oluşturulan görece sükunet ortamı sayesinde yüzbinlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni bir göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye'nin hem Fırat'ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadele kendi çıkarlarımızın gerektirdiği bir tercih değil, bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur."

Oktay, Türkiye'de bulunan 4 milyonu aşkın sığınmacının yuvalarına geri dönüşlerinin Suriye'nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşmasıyla mümkün olduğunu aktardı.

"Terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır"

"PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye krizini ülkemize taşıma gayretleri ve sınır güvenliğimiz konusunda taşıdığımız hassasiyet, bizi bu meselede sahada fiilen var olmaya mecbur etmiştir." diyen Oktay, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur. Bu bölgelerde güvenli hale getirilen kısımlara dönen sığınmacılar şimdi kendi topraklarında huzur içinde hayatlarına devam etmektedir. Fırat'ın doğusunda da bir güvenli bölge oluşturmak için sınır güvenliğimizin sağlanması ve ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların yurtlarına güvenli şekilde dönmelerinin sağlanması amacıyla Barış Pınarı Harekâtı gerçekleştirilmiştir. 9 gün devam eden operasyon, ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandırılmıştır. 911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker- sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez. 

Burada oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı hem masada hem sahada savunmaya devam ediyoruz. Şimdi Mehmetçiğimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte harekat alanını tarayarak, geride bıraktıkları terör tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir. Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız."

Fuat Oktay, uluslararası toplumun desteğiyle barış koridoru bölgesine, yaklaşık 2 milyon sığınmacının gönüllü geri dönüşünü hedeflediklerini hatırlattı.

"Uluslararası toplumun eşit sorumluluk paylaşmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen ve bunun gereğini yaparak sahada netice alan bir ülke olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Rusya ile göçmenlerin geri dönüşleri konusunda da yakın çalışacağız. Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların amacına ulaşması, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin Suriye’den tamamen temizlenmesine bağlıdır. Terörün küresel bir sorun olduğunu kabul ederek diğer ülkelerin de ülkemizin teröre karşı meşru mücadelesinde destek olmasını bekliyoruz. Uluslararası toplumun iyi terörist kötü terörist ya da kullanışlı, kullanışsız örgüt ayrımı yapmaktan kaçınarak, insani veçhelerle, Türkiye ile eşit sorumluluk paylaşmasını arzu ediyoruz. 

Barış Pınarı Harekatı sırasında ne yazık ki uluslararası medyada yayılan dezenformasyonlar ve taraflı tutumlar ile de mücadele etmek durumunda kaldık. Sınıra yakın ilçelerimizde sivil vatandaşlarımızın terörün hedefi olması ve PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer bulmadı. Bu süreçte, Türkiye'nin haklı ve meşru mücadelesinin dünya kamuoyuna duyurulmasında siz uluslararası medya temsilcilerinin de desteğini istiyoruz. Sizlerden beklentimiz, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgede istikrarı sağlamak ve terörle mücadele olduğunu, asla Kürtlere ya da herhangi bir etnik unsura yönelik yapılmadığını ve terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi haberler ve yayınlarınızla dünyaya anlatmanızdır. Yani Türkiye'de ve bölgede yaşanan gerçekliği hiçbir ülkenin gözüyle değil objektif bir şekilde kendi gözünüzle görmeniz, gözlemlemenizdir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ev sahipliğinde Rus Dili konuşan uluslararası medya temsilcilerinin Türkiye'de ağırladığı kongre vesilesiyle önemli dostluk köprülerinin ve iş birliklerinin kurulacağına inandığını sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ