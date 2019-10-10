Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü" dedi.
Oktay, açıklamasının devamında, "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı." ifadelerini kullandı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor
- PKK/YPG'li teröristler bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı
- Eski başbakanlardan Başkan Erdoğan'a destek telefonu
- Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı