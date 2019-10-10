Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü" dedi.

Oktay, açıklamasının devamında, "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı." ifadelerini kullandı.

AA