12 Eylül 2019 Perşembe 15:38:09 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:38:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar ele alındı.
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