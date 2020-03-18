  • Bist 100
    86777.7
  • Dolar
    6,4176
  • Euro
    7,0860
  • Altın
    314,8190
İstanbul
7 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'a 10 milyon dolarlık 'koronavirüs' yardımı İran'a 10 milyon dolarlık 'koronavirüs' yardımı
Netanyahu: Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak Netanyahu: Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak
İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Kolonya ve dezenfektan ihracatı izne tabi tutuldu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı Kolonya ve dezenfektan ihracatı izne tabi tutuldu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Kar kapıya dayandı, yağmur için saat verildi Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Kar kapıya dayandı, yağmur için saat verildi
Türkiye konuştuğu Kadir Şeker olayında yeni gelişme! Türkiye konuştuğu Kadir Şeker olayında yeni gelişme!
İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği
Suudi müesses nizamı genç veliahdın ihtiraslarından rahatsız Suudi müesses nizamı genç veliahdın ihtiraslarından rahatsız
ABD'de zafer gecesi! Biden, Demokratların başkanlık yarışında Sanders'ı geride bıraktı ABD'de zafer gecesi! Biden, Demokratların başkanlık yarışında Sanders'ı geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı
Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı
Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Fransa'dan gelip karantinaya alınan iki yolcu ile ilgili açıklama Fransa'dan gelip karantinaya alınan iki yolcu ile ilgili açıklama
Ürdün Kralı koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü hâl yasasını onayladı Ürdün Kralı koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü hâl yasasını onayladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez hastamı kaybettim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez hastamı kaybettim
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 24 kişiye gözaltı İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 24 kişiye gözaltı
Taşıyıcıların yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor Taşıyıcıların yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
Putin: Ülkede koronavirüsün yayılımını engellemeyi başardık Putin: Ülkede koronavirüsün yayılımını engellemeyi başardık
Askeralma Genel Müdürlüğü: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi Askeralma Genel Müdürlüğü: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi
Juventus'ta ikinci koronavirüs vakası Juventus'ta ikinci koronavirüs vakası
Başkent’te yapılan operasyonda tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi Başkent’te yapılan operasyonda tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi
İguanasına maskeli koronavirüs önlemi aldı İguanasına maskeli koronavirüs önlemi aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Mart 2020 Çarşamba 07:15:32 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 08:02:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen vatandaşlara ilişkin 15 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Oktay, bu vatandaşların 14 gün boyunca misafir edi

Toplantıda çeşitli kararlar aldıklarını anımsatan Oktay, "Aldığımız kararlar çerçevesinde dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır." bilgisini paylaştı.

"Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır. Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli valiliklerimize teşekkür ediyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER