30 Ekim 2019 Çarşamba 14:27:30 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 14:38:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Temsilciler Meclisi kararları hukuka aykırıdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır."
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya sert çıkış: Fransa sen önce bunun bedelini öde!
- ABD medyası: Türk İHA'ları olayların seyrini değiştirdi
- MSB: Rus Asker Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır
- Zafer Arapkirli'den skandal paylaşım! Kirli mesaja sosyal medyada tepki yağdı
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Bu kadar küçüldünüz mü! Bu ne hal