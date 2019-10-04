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04 Ekim 2019 Cuma 15:15:32 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 15:16:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB Komisyonu'ndan nesnel, adil, vizyoner Türkiye politikası bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni AB Komisyonu'ndan daha nesnel, adil ve vizyoner bir Türkiye politikası oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan Oktay, Paris'te dün meydana gelen üzücü saldırı nedeniyle Fransa İçişleri Bakanı Castaner'in ziyarete katılamadığını belirtti. Oktay, heyetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştirerek, gündemdeki konuları etraflıca değerlendirdiğini ifade etti.

Yeni seçilen AB Komisyonu'nun 1 Kasım'da göreve başlayacağını anımsatan Oktay, "Yeni AB Komisyonu'nun daha nesnel, adil ve vizyoner bir Türkiye politikası oluşturmasını bekliyoruz." dedi.

Oktay, Türkiye'nin 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaparak, ağır bir yük altında olduğunu anımsattı.

Bölge ülkelerindeki siyasi ve ekonomik şartlar düzelmedikçe, göçe neden olan koşullar ortadan kaldırılmadıkça, Avrupa'ya yönelen düzensiz göçün sıfıra inmesini beklemenin gerçekçi olmayacağına dikkati çeken Oktay, "Düzensiz göçmen yükünü, Türkiye'nin tek başına üstlenmesini istemek doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Başta AB ve AB üyesi ülkelerin bu konuda gerekli sorumluluğu almasını, elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Ülkemizin çabaları olmasaydı, Avrupa'ya milyonlarca kişi geçmiş olacaktı. Göç krizinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için adil yük ve sorumluluk paylaşımı gereklidir." diye konuştu.

Oktay, gelinen noktada, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine yönelik gerekli koşulların sağlanması için birlikte yapılacakların ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca bir güvenli bölge kurulması amacıyla ABD ile görüşmeleri sürdürdüğünü anımsatan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Oluşturacağımız bu barış koridorunda, yaklaşık 2 milyon Suriyelinin bölgeye gönüllü olarak yerleşmesini öngörüyoruz. Bugüne kadar ülkemizin Suriye'de terörden arındırdığı bölgelere 365 bini aşkın Suriyeli geri döndü. Bu durum, güvenliği sağlarsak, temel ihtiyaçları karşılarsak ve gerekli altyapıyı tesis edersek, Suriyelilerin topraklarına geri dönebileceklerine işaret ediyor. Güvenli bölgede, gerekli altyapıyı, geçici ve kalıcı barınma yerlerini, hastaneleri, okulları inşa etmemiz lazım. Projelerimiz hazır ancak hayata geçirilmesi için başta AB olmak üzere bölgedeki tüm aktörlerin desteğine ihtiyaç var."

Kabulde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da yer aldı.

(AA)

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