Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz." dedi.

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