23 Şubat 2020 Pazar 14:23:38 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 14:30:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Oktay, "Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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