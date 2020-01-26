26 Ocak 2020 Pazar 12:03:59 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 12:04:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
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