21 Mart 2020 Cumartesi 13:29:34 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 13:30:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baharın müjdeleyicisi nevruzun başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
(AA)
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