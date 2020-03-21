Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

(AA)