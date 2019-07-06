Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için, "Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...