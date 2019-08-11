Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,4962
  • Euro
    6,1769
  • Altın
    263,6050
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mahmud Abbas: Kimse Filistin halkını topraklarından çıkaramayacak Mahmud Abbas: Kimse Filistin halkını topraklarından çıkaramayacak
Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu
Osmanlı'da Kurban Bayramı! Osmanlı'da Kurban Bayramı!
Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Acemi kasaplar hastanelik oldu Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı: 3 saatlik uğraş sonucu yakalandı Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı: 3 saatlik uğraş sonucu yakalandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kimse Filistin halkını topraklarından çıkaramayacak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kimse Filistin halkını topraklarından çıkaramayacak
İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
"Uzak Doğu'nun Filistin"i Bangsamoro'da Kurban Bayramı... Camiler doldu taştı "Uzak Doğu'nun Filistin"i Bangsamoro'da Kurban Bayramı... Camiler doldu taştı
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir? Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir?
Kutsal topraklarda hac coşkusu Kutsal topraklarda hac coşkusu
Kartal’da oto yıkamacıda kaçak kurban kesimine ceza yağdı Kartal’da oto yıkamacıda kaçak kurban kesimine ceza yağdı
Evlilik vaadiyle... Duşa girdikten sonra olanlar oldu! Evlilik vaadiyle... Duşa girdikten sonra olanlar oldu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramı Hakkari'de geçiriyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramı Hakkari'de geçiriyor
Eski sevgilisiyle evlenen arkadaşını öldürmüştü...Kan donduran detaylar! Eski sevgilisiyle evlenen arkadaşını öldürmüştü...Kan donduran detaylar!
İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar! İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!
Beşiktaş, Brondby'nin golcüsü Kamil Wilczek için düğmeye bastı Beşiktaş, Brondby'nin golcüsü Kamil Wilczek için düğmeye bastı
Sürücülere 'yaşam tüneli'nde kaza izletildi Sürücülere 'yaşam tüneli'nde kaza izletildi
Beşiktaş'tan Emre Kılınç için Sivasspor'a yeni teklif Beşiktaş'tan Emre Kılınç için Sivasspor'a yeni teklif
İzmit'te bayram namazı çıkışında gence mermi isabet etti! İzmit'te bayram namazı çıkışında gence mermi isabet etti!
Monchi, Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Gelin tekrar görüşelim Monchi, Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Gelin tekrar görüşelim
Fenerbahçe'nin Kolarov ile ön protokol yaptığı ve tazminat maddesi koydurttuğu ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Kolarov ile ön protokol yaptığı ve tazminat maddesi koydurttuğu ortaya çıktı
Dalgıçların bayramlaşması böyle olur! Dalgıçların bayramlaşması böyle olur!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 09:54:59 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:00:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Sınır içi ve ötesinde terörle mücadelede görevi başında olan güvenlik görevlilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi. Oktay ayrıca, Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Çamlıca Camisinde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oktay, konuşmasının başında görev başında olan güvenlik görevlilerinin, jandarmanın, emniyet güçlerinin, polislerin, 112 Acil'de görev yapan sağlık personelinin, itfaiye, AFAD, Kızılay gibi tüm kuruluşların çalışanlarının ve Hac farizasını yerine getiren hacıların bayramını tebrik etti.

Türkiye'nin güzel günlerden geçtiğini ifade eden Oktay, son bir yılda ekonomik anlamda ve sonrasındaki döneme bakıldığında hepsinin geride bırakıldığını, enflasyonun düşmeye başladığını, faizlerin ciddi boyutta düştüğü ve düşmeye devam edeceği söyledi.

"TÜRKİYE YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN BAŞINDA"

Oktay, özellikle canlanması arzu edilen sektörlerle ekonominin canlandığı bir yıl olduğunu, terörle mücadelede de hem içeride hem dışarıda son derece başarılı bir şekilde devam edilen bir yıl yaşandığını vurgulayarak, "Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız hepimize mutluluk veriyor. Biz şunu söylüyoruz sürekli. Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında. İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemizle birlikte de gördük ki son bir yıl içerisinde normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Çok umutla, ümitle ve güvenle bütün bir millet olarak önümüze bakıyoruz. Tüm milletimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine Oktay, şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk. Şu andaki bizim bütün gayretimiz bundan sonraki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı Sisteminin çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden gelme kabiliyeti var. Bunun önünü açmayla alakalı bir şeydir bu. Türkiye'nin önünü açmayla alakalıdır. Çalışmamızın da sonuna geldik. Cumhurbaşkanımıza konuyu arz edecek aşamadayız."

Fuat Oktay, "Kıbrıslı vatandaşlara mesajınız var mı?" sorusunu, "Kıbrıslı vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. Biz zaten onlarla sürekli içeyiz. Gönül birlikteliğimiz var. Hedef birlikteliğimiz var. Umut ve ümit birlikteliğimiz var aslında." diye yanıtladı.

"ZEYTİN DALINI HER ZAMAN UZATIYORUZ"

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının hatırlatılması üzerine ise Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki olayı biliyorsunuz. Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu an da zaten Fatih de Yavuz da Barbaros da bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor. Bu noktadaki kararlılığımız son derece kesin. Yunanistan'da yeni bir hükümet kuruldu. İlk arayan, tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bir zeytin dalı uzatmaksa, zeytin dalını her zaman uzatıyoruz ama bu Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğine ve de kaynakların adil paylaşımına dayalı bir çözüm önerisi. Türkiye sürekli bunun arkasında olmuştur, bugünden sonra da bunun arkasında olacaktır.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALARI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Türkiye, hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir. Hem sondaj faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili hem de çözüm süreci boyutunda da Kıbrıs Türkünün eşit ve adil kaynakların paylaşımı noktasında kararlılığını sürdürecektir. Bununla ilgili ortak komite kurulması çerçevesinde teklifimiz hala masadadır."

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
Kutsal topraklarda hac coşkusu
Kaçırılan denizciler Türkiye'de!
On binlerce Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Dalgıç işi bayramlaşma
Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması
Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
ABD'den Türkiye'ye karşı ATAK oyunu! Skandal gerçek ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli'den flaş 'erken seçim' açıklaması!
Eski sevgilisiyle evlenen arkadaşını öldürmüştü...Kan donduran detaylar!
Müthiş operasyonda böyle yakalandılar! Öyle bir düzenek kurdular ki...
'Tuzak kuranlar hüsrana uğrayacak'
Primi yetmeyene SGK'dan iade
ABD ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! YPG'ye Türkiye için söz verdiği ortaya çıktı...
Baykar ve Ukrspetseskport'tan ortak hamle
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerine rekor başvuru talebi!
Meteoroloji son dakika raporu! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
Sokak ortasındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ