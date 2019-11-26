Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yaptı. Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep’te "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"nda yaptığı konuşmada, "Suriye'de terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır." ifadelerini kullandı.
"Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız." diyen Oktay, şöyle konuştu:
"Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."
(AA)
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