Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep’te "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"nda yaptığı konuşmada, "Suriye'de terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır." ifadelerini kullandı.

"Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız." diyen Oktay, şöyle konuştu:

"Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."

(AA)