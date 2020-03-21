21 Mart 2020 Cumartesi 17:15:17 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:22:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: KKTC'ye 72 milyon lira gönderildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." dedi.
AA
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