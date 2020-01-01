Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli süper savaş uçağı geliyor
AA Editör Masası'na konuk olan ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'nin F-35 tehditlerine ilişkin "F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor? Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız" dedi.
Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarının ayrıntıları;
TÜRKİYE HASIMLARININ OYUNLARINI BOZUYOR
- (Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada.
- "Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var" diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız.
- Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.
- Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.
YERLİ SÜPER SAVAŞ UÇAĞI
- F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?
- Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız.
YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ
- (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil.
YERLİ OTOMOBİL BAŞARISI
- (Türkiye'nin Otomobili) Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz.
- Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır.
- Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.
- Devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı, şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış durumdayız.
"KANAL İSTANBUL'UN AVANTAJLI OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK"
- (Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek.
- (Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep olduğunu görüyoruz.
LİBYA'NIN KURTARILMASI
- (Libya tezkeresi TBMM'de) Ümit ediyoruz onay alarak çıkacaktır.
- (Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır.
- (Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkere bir yıl için geçerlidir, ihtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde gerektiği miktarda gönderilir.
- Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor.
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