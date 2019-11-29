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29 Kasım 2019 Cuma 10:41:02 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 11:21:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımların yüzde 13 azalmasına rağmen, Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde 12,6 arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada;

"Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur.

Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir.

2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir

2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan MİT açıklaması

''MİT, Barış Pınarı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir."  

 

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