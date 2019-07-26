26 Temmuz 2019 Cuma 15:50:51 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:53:19
Son dakika... Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
Başka Erdoğan görüşmede Pakistan Hayber'de meydana gelen terör saldırısını kınadı, Pakistan halkına taziyelerini iletti.
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