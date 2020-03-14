Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Erdoğan'ın Türkiye’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ



Başkan Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.