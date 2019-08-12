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12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27:09 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:37:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."

Başkan Erdoğan, partililere yönelik bayram mesajında, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi. 

Başkan Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz...
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