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19 Ekim 2019 Cumartesi 15:55:25 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:47:30

Başkan Erdoğan: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde 120 saat uyarında bulundu. Verilen sözler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nın kaldığı yerden devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı üzerinden Batılı ülkelere tepki göstererek, "Son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"HANGİ ALÇAK ZİNCİR VURACAK"

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Suriye’deki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Yeniden kolları sıvadık. Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış Terör örgütleri ile koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış? Ellerinde masumların kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Suriye’de öldürülen bir milyon sivili görmeyip de tepki gösterenler mi bize zincir vuracakmış? Türkiye yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Siyasi ekonomik olarak her gün istiskal edildikleri halde onurları şile mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu riyakarlar bu terörist seviciler. Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış. Şaşarım akıllarına."

"TERÖR KORİDORUNA İZİN YOK"

"Bunlar Türk milletini tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Eninde sonunda bu milleti bu çelikten iradeyi tanıyacaklar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Barış Pınarı Harekatını başlattığımız günden bu yana akılla, devlet yönetimi ile izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki bizim söylediğimiz iş gayet basitti. Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki, Suriyelilerin evlerine güvenle dönüşü için gereken şartları oluşturacağız. Bunun için siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Görüşmek, konuşmak gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu yapıyoruz.

"TERÖRİSTLE MASAYA OTURMAYIZ"

Böyle bir ortamda beklentimiz teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmalarıdır. Maalesef tersi bir durumla karşılaştık. Kimseye kulak asmadık kendi planlarımız doğrultusunda harekata devam ettik. Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristler durduramayacaklar başka yolu seçtiler. Maalesef her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. İşe yaramayınca oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu gelişti. Kendilerine Suriye meselesinin bugüne nasıl geldiğini anlattık. Ama bir şey söyledik. Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Zira biz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Devlet devletle masaya oturur. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz. Teröristlerle masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye biz de mi oturacağız?

"120 SAATİN DOLDUĞU ANDA..."

Şartlarımızı tekrar masaya koyduk. Suriye sınırımız boyunca kuzeyden güneye 20 mil yani 32 km derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığını tekrarladık. Irak sınırından batıya 444 km uzunluğu ifade ettik. Amacımızın bu bölgede kimseyle çatışmak olmadığını özellikle belirledik. Hedefimizde teröristlerin olduğunu belirledik. Bu hattın dışına teröristlerin çıkması halinde Barış Pınarı Harekatının sona ereceğini ifade ettik. Çarşamba günü yaptığımız grup toplantımızda bu işin bir gecede bitirilmesini teklif etmiştik. Pazarlık sünnettir diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması için 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Amerikan tarafı da Türk tarafı da kendi anlayışına göre konuyu açıkladı. Biz ne istediğimizi, ne söylediğimizi gayet iyi biliyoruz. Olursa olur olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."

"PUTİN İLE ÇARESİNE BAKACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuları konuştuğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Salı günü inşallah Rusya’da olacağım. Orada da Putin ile bunları görüşeceğiz. Onunla da görüştükten sora yola devam edeceğiz. Harekat bölgemizin bir kısmında malum Rusya’nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu meseleyi de Putin ile ele alacağız. Bir hal çaresini bulmamız lazım. Yine olursa olur olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Bu sürecin tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”

"CUMHUR İTTİFAKI İLE DEVAM"

Konuşmasında Kayseri'ye verdikleri destek için teşekkür eden Erdoğan, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhur İttifakı ile devam edeceklerini belirten Erdoğan, "2023 başkanlık ve milletvekili seçimlerinde, 2024 başkanlık seçimlerinde de" MHP ile mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

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