19 Kasım 2019 Salı 11:51:50 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 11:54:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında eski binbaşı Seymen'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikast ekibini komuta ettiği belirlenen eski binbaşı Şükrü Seymen'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikast ekibini komuta ettiği belirlenen eski binbaşı Şükrü Seymen'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Bakan Akar'dan Ruslarla devriye açıklaması
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında eski binbaşı Seymen'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
- Anayasa Mahkemesi, gazetecilere yüzde beş fazla mesai faizi ödenmesini iptal etti
- CHP'li isimden skandal çıkış: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız
- Şırnak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi