Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti.

AA