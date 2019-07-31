31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:13:30 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:28:57
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Erdoğan, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti.
AA
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